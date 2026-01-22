O FC Porto perdeu na receção ao Barcelona na quinta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões (5-3), na noite desta quinta-feira. Numa primeira parte de nulo persistente, o marcador apenas foi inaugurado a três minutos para o intervalo, por Marc Grau, a favor dos catalães.

Na etapa complementar, menos de três minutos bastaram para Xavi Barroso aplicar a “Lei do Ex” e duplicar a vantagem forasteira. Entre perdidas dos dragões, o Barcelona cravou o 3-0 por Sergi Llorca aos 33m. Um minuto volvido, Carlo Di Benedetto reduziu.

Esta não foi uma noite produtiva para o FC Porto nas bolas paradas, pelo que o Barcelona aproveitou para ampliar a vantagem à boleia do bis de Xavi Barroso, a nove minutos da última buzina.

Até final, Hélder Nunes e Mena reduziram para os dragões, marcando aos 45 e 49 minutos, respetivamente. Pelo meio, Aragonès fez o quinto dos visitantes (46m).

Assim, o Barcelona assumiu a liderança do Grupo A, com 13 pontos, um de vantagem sobre o FC Porto. Em zona de qualificação para os “quartos” continuam os italianos do Trissino (10 pontos) e os espanhóis do Reus (três pontos), perseguidos pelos espanhóis do Igualada (três pontos) e pelos franceses do Saint-Omer (zero pontos).

Resultado final 🔵⚪️

🏑 Carlo Di Benedetto, Hélder Nunes e Mena

No Grupo B, o Benfica controlou na receção aos espanhóis do Liceo (4-2), seguindo invicto na prova. As águias agarraram a vantagem a 12 minutos do intervalo, cortesia de João Rodrigues. Na segunda parte, ao fim de 12 segundos, o capitão do Benfica bisou. E cinco minutos volvidos chegou o hat-trick.

Ainda que Jacobo Copa e Molinari tenham reduzido para o Liceo aos 40 e 43m, respetivamente, José Miranda encerrou a contenda a 28 segundos para a buzina (4-2).

O Benfica é a única equipa com pleno de vitórias na Champions, liderando o Grupo B com 15 pontos, oito de vantagem sobre Liceo, Oliveirense e Sporting. De fora dos lugares de qualificação para os “oitavos” estão Óquei de Barcelos (quatro pontos) e os italianos do Bassano (três pontos).

Por último, o Sporting perdeu na visita à Oliveirense (4-2), ainda que tenha inaugurado o marcador por Henrique Magalhães, a 34 segundos do intervalo. Numa segunda parte intensa, a Oliveirense precisou de cinco minutos para restabelecer o empate, por Marc Rouzé.

De parada e resposta, Rampulla devolveu a vantagem aos leões aos 41 minutos, enquanto Galbas aplicou o 2-2 no minuto seguinte. O espanhol completou a reviravolta aos 45m e, já com a baliza do Sporting deserta, João Souto fez o 4-2. Restavam cinco segundos para a derradeira buzina.

#HóqueiSCP | ⏹️ Derrota dos Leões na 5.ª jornada da WSE Champions League.



🏑 Henrique Magalhães e Danilo Rampulla.

🔴 4-2 🟢 // #UDOSCP

Outros resultados

Bassano 3-1 Óquei de Barcelos.