O FC Porto recebeu e venceu o Barcelona por 6-2, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

No Dragão Arena, os azuis e brancos entraram melhor no encontro e a primeira parte até foi dividida, com dois golos para a formação lusa e um para os catalães. Ainda assim, no segundo tempo, Hélder Nunes e Gonçalo Alves chegaram ao «bis» e lançaram o FC Porto para o segundo triunfo na prova.

Recorde-se que a equipa de Ricardo Ares se estreou na Liga dos Campeões com uma derrota frente ao Óquei de Barcelos e perdeu também frente ao Noia. Com seis pontos somados em quatro jogos, os dragões ocupam agora o quarto lugar e estão em zona de qualificação para os quartos de final.