O FC Porto regressou este domingo às vitórias na Liga de hóquei em patins, depois do empate na última jornada. Na receção ao Sp. Tomar, os dragões venceram por 5-2.

Carlo Di Benedetto foi a figura da partida com um hat-trick. Ezequiel Mena e Edu Lamas também marcaram para o FC Porto. Pelo Sp. Tomar, Pedro Martins e Xanoca Marques foram os marcadores.

Com esta vitória (5-2), o FC Porto sobe ao quinto lugar com dez pontos - a oito do líder Benfica. O Sp. Tomar, por sua vez, é sexto com nove pontos.



