O FC Porto aproveitou o empate entre Sporting e Benfica e, horas mais tarde, venceu na visita à Oliveirense. Na tarde deste domingo, no encerramento da 15.ª jornada da Fase Regular, os dragões triunfaram por 1-2.

Ainda que Bruno Di Benedetto tenha adiantado os anfitriões, ao oitavo minuto, Gonçalo Alves repôs a igualdade, aos 24m.

Na segunda parte, o nó foi desatado aos 43 minutos, no bis de Gonçalo Alves.

Assim, o FC Porto reforça o 3.º lugar, com 36 pontos, a um do Sporting (2.º) e a dois do líder Benfica. Por sua vez, a Oliveirense permanece no 5.º lugar, com 23 pontos.

Segue-se a 10.ª e última ronda da fase de grupos da Champions. Já qualificado para os “quartos”, o FC Porto visita o Óquei Barcelos – líder do Grupo A – na noite de quinta-feira.

Em simultâneo, no Grupo B, a Oliveirense – também já qualificada para os “quartos” – visita os franceses do Quévert.