FC Porto venceu este sábado a Juventude de Viana, por 8-4, no Dragão Arena, e segue na liderança do campeonato de hóquei em patins, com 52 pontos.

Por sua vez, o Sporting também goleou na receção ao Marinhense, por 7-0, enquanto a Oliveirense foi surpreendida em casa pelo HC Braga (2-3).

Noutros jogos de hoje, a Sanjoanense e o Turquel aplicaram o mesmo resultado, 5-3, nas receções a Paço de Arcos e Parede, respetivamente.

Neste domingo, o grande destaque vai para a receção do Óquei de Barcelos, segundo classificado, ao Benfica, atual quarto, a partir das 15 horas.

--

Classificação: 1.º FC Porto, 52 pontos; 2.º Ó. Barcelos, 48 (-1 jogo); 3.º Sporting, 47; 4.º Benfica, 43 (-1 jogo); 5.º Oliveirense, 41; 6.º Valongo (-1 jogo), 33; 7.º Sp. Tomar, 33 (-1 jogo); 8.º HC Braga, 32; 9.º Paço de Arcos, 24; 10.º Juv. Viana, 17; 11.º Sanjoanense, 16; 12.º Parede, 13; 13.º Marinhense, 12; 14.º Turquel, 12.