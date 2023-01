O Sporting venceu esta tarde o FC Porto, no Dragão Arena, por 6-4, e deixa o Benfica na liderança do campeonato nacional de hóquei em patins.

O FC Porto esteve na frente do marcador e chegou ao intervalo a vencer por 3-2, mas no segundo tempo a reação leonina foi demolidora.

Um hat-trick do argentino Gonzalo Romero e outro do catalão Ferran Font valeram o triunfo à formação verde e branca, que virou o jogo frente a um FC Porto que falhou oportunidades soberanas, como penáltis e livres diretos.

Xavi Barroso, Di Benedetto e Gonçalo Alves (bis) fizeram os golos da equipa campeã nacional, orientada por Ricardo Ares, que com esta derrota perdeu a liderança para o Benfica, a quem tinha vencido na última jornada.

Com este resultado, o Sporting ultrapassa o FC Porto no segundo lugar do campeonato. Os leões têm 34 pontos, mais um do que os portistas e menos um do que o Benfica, que este sábado venceu o Paço de Arcos por 4-2.