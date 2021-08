A Taça Continental de hóquei em patins, que tinha sido anulada por falta de candidatos a receber a competição, vai ser disputada entre o Sporting e o Lérida, depois de o clube espanhol ter aceitado assumir a organização do encontro.

«Foi apresentada pelo Clube Esportiu Lleida Llista Blaya uma proposta para a realização desta competição, com outro tipo de final, que consiste em um único jogo entre os campeões das duas competições», informou o Comité Europeu de Hóquei em patins.



Desde 2017, a competição era disputada num formato de «final four», com os vencedores das duas provas europeias de clubes e as equipas derrotadas nas finais das duas competições. Nesse cenário, o FC Porto (vice-campeão europeu) e o Sarzana de Itália (finalista vencido da Taça WS) marcaram igualmente presença na Taça Continental



Porém, face a esta relação, o título será discutido num único jogo, a realizar a 18 de setembro, em Lérida (18h00, hora de Portugal Continental).

Entretanto, o Comité Europeu informou esta quinta-feira serem 20 os clubes inscritos na próxima edição da Liga Europeia, entre os quais Sporting, FC Porto, Óquei Barcelos, Benfica, Oliveirense, Sporting de Tomar e Valongo, e que a competição decorrerá numa primeira fase com quatro grupos de cinco equipas.