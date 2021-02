Gonçalo Alves não conteve as lágrimas ao recordar Alfredo Quintana no fim do clássico entre FC Porto e Sporting, em hóquei em patins.

«Foi uma semana de tristeza, de estarmos aqui todos os dias à espera de uma boa notícia, que não aconteceu. Tentámos tudo para vencer hoje para dar a vitória ao Quintana. Só quero desejar que, esteja onde estiver, olhe por nós. Vamos honrar o nome dele e o legado que ele deixou neste clube, pela excelente pessoa e grande atleta que foi. Que todos os adeptos e toda a estrutura do FC Porto honrem a sua memória», afirmou visivelmente emocionado o hoquista dos dragões, que bisou no empate (2-2) com os rivais a contar para o campeonato de hóquei em patins.