Pau Bargalló, de 30 anos, fraturou o nariz na visita ao Hóquei de Braga, um duelo vencido pelas águias (6-8). Esta terça-feira, o Benfica confirmou a lesão do experiente internacional espanhol. Por isso, o choque com Zé Pedro obrigou Bargalló a seguir para uma «intervenção cirúrgica».

De recordar que o experiente jogador continuou em campo, em Braga, apesar da fratura de vários ossos.

O Benfica encerrou 2024 na vice-liderança da Liga, empatado com o Sporting a 21 pontos. Na liderança está o FC Porto, com 24 pontos, ainda que com um jogo a mais do que os rivais.

O Benfica-Sporting está agendado para as 20h de 22 de janeiro, um dérbi referente à 2.ª jornada.

A Liga é retomada com a 10.ª jornada, a 4 de janeiro, quando o FC Porto visita o Valongo (10.º), o Benfica recebe o Sp. Tomar (9.º) e o Sporting mede forças com a Oliveirense (6.ª).