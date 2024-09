Portugal venceu, esta terça-feira, a França, por 5-0, na segunda jornada do Mundial de hóquei em patins feminino.

As marcadoras foram as seguintes: Ana Catarina Ferreira (24 minutos), Raquel Santos (30 e 31), Inês Severino (34) e Sofia Moncóvio (34).

No Grupo A, Portugal é segundo lugar, com os mesmos pontos que a Argentina, campeã em título, mas com menos golos marcados (14-0 para as argentinas, contra 10-0 das lusas).

Na quarta-feira, ambas as seleções encontram-se e disputam a liderança do grupo.