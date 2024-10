Pela terceira vez consecutiva, o Benfica conquistou, este domingo, a Elite Cup feminina de hóquei em patins, depois de bater o Sanjoanense por 5-3.

As águias estiveram a perder por 3-2, mas conseguiram dar a volta e repetir o feito de 2022/23 e 2023/24.

Maria Sofia Silva (três), Aimée Blackman e Marlene Sousa foram as autoras dos golos do Benfica. Catarina Costa (dois) e Joana Rodrigues marcaram do lado do Sanjoanense.

«Foi um grande jogo para uma grande final e o Benfica acaba por ganhar bem porque carregou durante todo o tempo. Estivemos sempre à frente do marcador, independentemente de elas conseguirem, na segunda parte, passar do 2-0 para o 2-3, mas a minha equipa acredita sempre até ao fim. Acho que a vitória é justa do Benfica, com uma grande equipa do outro lado», referiu Paulo Almeida, treinador do Benfica.