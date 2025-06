O Benfica está mais perto de conquistar o 12º título consecutivo no campeonato nacional de hóquei em patins feminino. Neste domingo, as encarnadas venceram o Turquel por 2-1, no primeiro jogo da final, disputada à melhor de três.

A equipa da casa abriu o marcador aos seis minutos por intermédio de Maria Sofia Silva. Na segunda parte, Marlene Sousa ampliou a vantagem aos 35 minutos. Porém, o Turquel não baixou os braços e, aos 46 minutos, Renata Balonas reduziu a desvantagem, deixando o jogo aberto até ao apito final.

A final continua sábado em Alcobaça. Se o Benfica vencer, conquista o título. Em caso de derrota, o 3º jogo será domingo no Pavilhão da Luz.