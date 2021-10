Com o presidente Rui Costa na bancada, o Benfica venceu esta noite o OC Barcelos (6-4), em jogo da oitava jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, pondo fim a uma sequência de três derrotas.

Para os encarnados, marcaram Carlos Nicolía (11m e 44m), Edu Lamas (18m), Pablo Álvarez (37m), Diogo Rafael (38m) e Gonçalo Pinto (46m). Fernando Dario (14m), Alvarinho (32m, 39m e 48m) fizeram os golos da equipa de Barcelos.

Com este resultado, o Benfica sobe ao sétimo lugar da tabela classificativa, com 12 pontos, a nove do líder FC Porto. O OC Barcelos é quarto, com 15 pontos.