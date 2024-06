Não é só o FC Porto-Sporting que vai ser decidido na «negra»: a outra meia-final do campeonato nacional de hóquei em patins, entre Benfica e Oliveirense, também vai a jogo cinco.

Isto porque este domingo, no jogo quatro da eliminatória, a formação de Oliveira de Azeméis venceu, por 2-1, e deixou tudo empatado: 2-2 em jogos.

Com a hipótese de fechar já esta tarde o apuramento para a final, o Benfica entrou melhor e adiantou-se no marcador aos 21 minutos, por Zé Miranda.

Zé Miranda com a picadinha 👌

🏒 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @UD_Oliveirense 0 x 1 @modalidadesslb#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/TNj0z3sw9i — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 9, 2024

O FILME E OS GOLOS DO JOGO.

O início do segundo tempo, no entanto, foi infeliz para as águias: logo aos nove segundos, Facundo Navarro fez o empate, e pouco depois, aos 29 minutos, Lucas Martínez operou a reviravolta.

Com 9 segundos da segunda parte, Navarro empata a partida 😎

🏒 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @UD_Oliveirense 1 x 1 @modalidadesslb#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/ZzimolkXCf — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 9, 2024

Martínez faz a remontada 🔥



🏒 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @UD_Oliveirense 2 x 1 @modalidadesslb#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/AgK1dPlkK6 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 9, 2024

Em desvantagem, a formação da Luz tentou de tudo para empatar, mas não conseguiu voltar a visar a baliza de Xano Edo. Do outro lado, também Pedro Henriques foi brilhando.

Nos últimos segundos, as águias tiveram um livre direto, mas Xano Edo negou o golo do empate, por duas vezes, a Nicolía.

Fica assim novamente tudo empatado na série, que será decidida no jogo cinco, agendado para quinta-feira (19h00), no Pavilhão da Luz.