O jogo foi emocionante, cheio de golos, mas não sorriu a Portugal: a Seleção Nacional está fora da final do Mundial de hóquei em patins, depois de ter perdido frente à Espanha nos penáltis, após um empate a cinco no tempo regulamentar.

Em Novara, Portugal entrou melhor na partida, bem melhor, e conseguiu chegar ao 2-0: Hélder Nunes abriu o marcador aos 16 minutos, Xavi Cardoso marcou logo a seguir.

Só que numa questão de segundos, o conjunto espanhol deu a volta ao textor: Marc Grau bisou e Ignacio Alabart fez o 3-2, aos 19 minutos.

Viviam-se minutos agitados na quadra e até ao intervalo houve ainda mais golos: Hélder Nunes voltou a deixar tudo empatado, mas Pau Bargalló enviou a Espanha a vencer (4-3) para o intervalo.

O FILME DO JOGO.

A formação roja «adormeceu» a partida na segunda parte, à procura de um encontro mais morno e longe das balizas. Por isso, apesar da muita bola, Portugal foi tendo algumas dificuldades para voltar a reentrar no marcador.

A dez minutos do fim, no entanto, Hélder Nunes chegou ao hat-trick e fez o 4-4. O trabalho não estava feito, longe disso, e Bargalló fez o 5-4 a dois minutos do apito final. Pânico nas hostes portuguesas.

Só que Zé Miranda, aos 20 anos, chegou-se à frente e fez o 5-5 logo a seguir, e a poucos segundos do fim do tempo regulamentar. Mais dez minutos de hóquei em Itália.

No prolongamento o empate não foi desfeito e nos penáltis, apesar do brilho de Girão, foi a Espanha a sorrir. Portugal estará assim no jogo de terceiro e quarto lugares.