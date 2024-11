Na noite desta quinta-feira, a propósito da jornada inaugural da Champions, a Oliveirense venceu na receção aos franceses do Quévert (6-2).

Num encontro de toada única, os portugueses golearam graças aos golos de Lucas Martínez (12 e 39m), Diogo Abreu (14m), Bruno Di Benedetto (17m), Franco Platero (37m) e Facundo Navarro (43m). Entre os visitantes, apenas Ronan Ricaille (25m) e Matteo Garcia (50m) marcaram.

Na Oliveirense, Nuno Resende apostou em Xano Edo, Nuno Santos, Platero, Marc Torra e Navarro de início. Do outro lado, o português Tomás Cardoso, de 25 anos, foi titular.

O triunfo deixa o emblema de Oliveira de Azeméis no topo do Grupo B, na companhia do Benfica e dos italianos do Trissino. Os derrotados da ronda foram os espanhóis do Liceo, o Quévert e o Valongo.

Na próxima quinta-feira, a Oliveirense visita o Liceo (20h30), enquanto o Benfica joga no reduto do Quévert (20h).

Quanto ao campeonato, a Oliveirense é 12.ª, com seis pontos, e na sétima jornada recebe a «rival» Sanjoanense (11.º). Duelo agendado para a tarde de sábado (18h).