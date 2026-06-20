No rescaldo à terceira derrota na final dos playoffs da Liga, contra o Benfica (3-0), Edo Bosch deu os parabéns aos rivais. Neste sábado, o treinador do Sporting foi expulso no princípio da segunda parte, por acumulação de cartões amarelos.

«Antes de tudo quero dar os parabéns ao Benfica, fez uma grande época e foi um justo campeão. Acho que a primeira parte que fizemos hoje foi a melhor dos três jogos. Faltou-nos eficácia, mas estou muito orgulhoso dos meus jogadores, que cumpriram o plano na perfeição. Na primeira parte fomos bastante superiores ao Benfica, num ambiente complicado. O desfecho da primeira parte é injusto (2-0), mas só contam as bolas que entram.»

«Na segunda parte tínhamos de arriscar e sabíamos que um golo podia mudar o jogo. O terceiro golo afetou-nos e peço desculpa aos meus jogadores pela minha expulsão.»

«Não podemos esquecer que esta equipa do Sporting, em seis títulos, disputou cinco finais e ganhou três (Mundial de Clubes, Supertaça e Taça de Portugal). Foi uma grande época», analisou.

O Sporting não é campeão nacional desde 2021.