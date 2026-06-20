No rescaldo ao campeonato conquistado pelo Benfica neste sábado, na Luz, Edu Castro apontou à próxima época. O treinador espanhol de 59 anos está ao leme das águias desde 2024 e conquistou a Liga pela primeira vez.

«Este grupo é maravilhoso, foi capaz de não perder um único jogo na melhor Liga do Mundo, apenas quatro empates. Estamos aqui para ganhar títulos, mas há muitas formas de o fazer e este grupo é um exemplo. Muito bom é curto para descrever este campeonato. Fomos quase perfeitos.»

«O segredo é que temos jogadores com talento infinito. Somos favoritos para o campeonato do próximo ano porque somos os campeões», argumentou.

O Benfica arrecadou o 25.º campeonato, ficando a um do recordista FC Porto.