A Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) repudiou o ataque de adeptos do Sporting contra elementos dos Super Dragões, incidente que remonta ao final da tarde de terça-feira, depois de os dragões carimbarem a qualificação para a final da Liga, em Lisboa.

«A FPP manifesta a sua profunda preocupação e repudia veementemente os atos de violência ocorridos esta tarde em Lisboa. Estes atos nada têm a ver com o jogo em si. A FPP lamenta que o desporto seja associado a comportamentos que vão contra os valores do respeito e do fair play. A Federação confia nas autoridades competentes que estão a investigar estes atos», lê-se, em comunicado.

Quatro adeptos dos Super Dragões foram atacados, quando viajavam de carro. Além de sofrerem ferimentos, dois adeptos estão em estado grave. Tanto Sporting como FC Porto repudiaram o incidente.