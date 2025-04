No regresso à final-four da Liga dos Campeões – dois anos depois – o Benfica foi derrotado nas meias-finais pelas catalãs do Palau i Plegamans (2-5).

As anfitriãs da fase decisiva da competição marcaram por Carla Fontdeglòria (19 minutos), Aina Florenza (22, 48 e 49m) e Laura Puigdueta (42m), de penálti. Nas águias, Maria Sofia Silva (20m) e Aimée Blackman (46m) reduziram.

O Benfica ambicionava a terceira presença na final da Champions, na ânsia de repetir o feito de 2015, quando se tornou no único clube não espanhol a conquistar a prova.

Na final, agendada para domingo, o Palau i Plegamans vai medir forças com as compatriotas do Gijón ou do Esneca Fraga.

O Esneca Fraga é o atual detentor da Liga dos Campeões, prova que conta com Voltregà e Gijón como recordistas (6).