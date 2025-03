O Benfica encaixou um empate a três golos na visita ao Óquei de Barcelos, em duelo da 17.ª jornada da Fase Regular da Liga. Na noite desta quarta-feira, Pau Bargalló inaugurou o marcador, ao nono minuto. Na resposta – e depois de Lucas Ordóñez ver o cartão azul – Danilo Rampulla repôs a igualdade. Estavam decorridos 13 minutos.

De parada e resposta, Poka consumou a reviravolta aos 22 minutos.

Na segunda parte, Zé Miranda, aos 38m, e Bargalló, aos 44m, operaram a reviravolta a favor das águias. Todavia, aos 47m, Miguel Rocha aproveitou a passividade das águias para aplicar o 3-3.

Ainda que a intensidade tenha prevalecido até final, nenhum dos emblemas foi capaz de agarrar o triunfo.

Desta forma, o Benfica segue na liderança isolada, com 42 pontos, apenas dois sobre o Sporting, que guarda um encontro em atraso. Quanto ao Óquei de Barcelos, ocupa o 4.º posto, com 33 pontos.

Na próxima jornada, o Barcelos visita o Juv. Viana (10.º), na noite de sábado (21h). Na tarde de domingo, às 15h, o Benfica recebe a Oliveirense (5.ª).

O emblema de Oliveira de Azeméis recebeu e venceu o Hóquei de Braga (8.º), por 6-2, na noite desta quarta-feira.

FC Porto sofre, vence e espreita liderança

Os dragões triunfaram no reduto do Sp. Tomar (2-3), também na noite desta quarta-feira. Ao minuto 15, Lucas Honório abriu o marcador, a favor dos anfitriões. Na resposta, aos 18m, Gonçalo Alves repôs o empate.

Na etapa complementar, Lucas Honório bisou, aos 40m, e Hélder Nunes fez o 2-2, aos 44m.

Numa reta final plena de emoção, Carlo Di Benedetto completou a reviravolta, aos 47m, e Guilherme Silva desperdiçou um penálti a favor do Sp. Tomar, aos 49m.

Assim, os portistas reforçaram o 3.º lugar, com 39 pontos, a três do líder Benfica e com uma ronda em atraso. No calendário do FC Porto segue-se a visita ao 14.º e último, o Murches, na tarde de domingo (16h).

Por sua vez, o Sp. Tomar segue em zona de despromoção (12.º), com 14 pontos, a um de posição segura. Na tarde de sábado, às 17h30, há visita ao Juv. Pacense (6.º).

Outros resultados.

Riba D’Ave 9-3 Murches

Juv. Pacense 5-5 Valongo

Candelária-Juv. Viana, 16 de março (18h30).