O Benfica confirmou a liderança para os playoffs da Liga na 23.ª jornada da fase regular, na receção ao Carvalhos (8-2). Neste sábado, João Rodrigues (2 e 10 minutos) e Nil Roca (7 e 11 minutos) edificaram a vantagem na primeira parte. Ainda que Diogo Casanova tenha reduzido aos 29 minutos, Nil Roca completou o hat-trick aos 33m (5-1).

Até final, Gonçalo Pinto, Pau Bargalló e Viti marcaram para as águias aos 35, 40 e 47 minutos, respetivamente. Pelo meio, aos 42m, Guilherme Frias fez o segundo golo do Carvalhos.

Assim, o Benfica segue invicto e na liderança, com 65 pontos, 11 de vantagem sobre o FC Porto (2.º). Por sua vez, o Carvalhos (13.º e penúltimo) viu a despromoção confirmada, juntando-se ao Desp. Póvoa (14.º e último).

Na próxima jornada, a 19 de abril (domingo, 15h), o Benfica visita o Sporting.

#HóqueiBenfica | 📊 65 pts | ✅ 21V | 🚫 0D | 🏑 107 golos

1.º lugar da fase regular garantido, ainda com 3 jornadas por disputar. 💪 pic.twitter.com/Q0O8NkaRU9 — SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) April 11, 2026

Na disputa pelo segundo lugar, o FC Porto venceu na visita à Sanjoanense por 5-2, com Carlo Di Benedetto a inaugurar o marcador ao sexto minuto. Dois minutos volvidos, Gonçalo Alves capitalizou um penálti. Até ao intervalo, Gonçalo Alves marcou mais dois golos, aos 9 e 11 minutos, enquanto Alex Mount reduziu aos 16m (4-1).

Na etapa complementar, Miguel Henriques reduziu aos 29m, enquanto Carlo Di Benedetto bisou aos 47m (5-2).

Ainda que à condição – uma vez que o Sporting recebe o Sp. Tomar neste domingo (15h) – o FC Porto subiu ao segundo lugar, com 54 pontos, três de vantagem para os leões. Por sua vez, a Sanjoanense é 10.ª, com 23 pontos, quatro de vantagem sobre a zona de despromoção.

Vitória em São João da Madeira 💪💙



🏑Carlo Di Benedetto (2) e Gonçalo Alves (3) #FCPortoHoquei pic.twitter.com/nEQlfo1w8V — FC Porto (@FCPorto) April 11, 2026

Também neste sábado, o Óquei de Barcelos (4.º) venceu na visita ao Hóquei de Braga (5.º), por 6-1. Noutro duelo entre equipas em zona de playoff, a Oliveirense (6.ª) venceu na receção à Juv. Pacense (8.ª), por 3-2. Por último, o Desp. Póvoa (14.º) venceu na receção ao Turquel (11.º), por 10-6, enquanto o Valongo (7.º) levou a melhor na receção ao Riba D’Ave (12.º), triunfando por 6-1.

Consulte a classificação quando restam disputar três jogos da fase regular. Os oito primeiros avançam para os playoffs, enquanto os três últimos são despromovidos.

1.º - Benfica, 65 pontos

2.º - FC Porto, 54 pontos

3.º - Sporting, 51 pontos (um jogo a menos)

4.º - Óquei de Barcelos, 50 pontos

5.º - Hóquei de Braga, 41 pontos

6.ª – Oliveirense, 34 pontos

7.º - Valongo, 33 pontos

8.ª – Juv. Pacense, 27 pontos

9.º - Sp. Tomar, 23 pontos (um jogo a menos)

10.ª – Sanjoanense, 23 pontos

11.º - Turquel, 21 pontos

12.º - Riba D’Ave, 19 pontos

13.º - Carvalhos, 10 pontos

14.º - Desp. Póvoa, 10 pontos