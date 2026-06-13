O Benfica segue invicto na Liga e imparável nos playoffs. Neste sábado, as águias venceram na receção ao Sporting (3-2), no primeiro “round” da final.

Nesta época, em seis duelos, o Benfica venceu quatro (4-2, 4-1, 4-3 e 3-2) e empatou dois (2-2). O Sporting não vence este rival desde abril de 2025, não derrota as águias para a Liga desde outubro de 2023 e não triunfa na Luz desde janeiro de 2019.

Recorde o desenrolar deste dérbi.

Perante mais de 1700 adeptos – e com Rui Costa no camarote – o Benfica precisou de cinco minutos para assumir o controlo. Entre oportunidades, Gonçalo Pinto atirou ao ferro e João Rodrigues inaugurou o marcador a 9:34 minutos do intervalo. O capitão do Benfica aproveitou um penálti, atirando por cima de Xano Edo na recarga.

Cinco minutos volvidos, e contra a corrente do duelo, o Sporting restabeleceu a igualdade. Após remate do capitão Nolito Romero de muito longe – em corredor central – Danilo Rampulla desviou de forma subtil e decisiva à boca da baliza.

No caminho para o intervalo, a 2:43 minutos da buzina, Viti soltou a festa com um remate de longa distância e indefensável. O internacional português de 19 anos – formado no Valongo – bailou da esquerda para o meio, ajeitou o esférico e desfez a pressão de Romero. O capitão do Sporting mergulhou para intercetar o esférico, mas nada pôde fazer perante o remate violento de Viti.

A abrir a etapa complementar, Roberto Di Benedetto aproveitou a displicência do Sporting junto à própria baliza, rematou, ganhou o ressalto e finalizou na cara de Xano Edo. O lance estava, aparentemente, controlado pelos leões.

Entre defesas de Conti – amuleto do Benfica – Zé Miranda desperdiçou um livre direto e Nolito Romero reduziu a 5:47 minutos da derradeira buzina. Apesar do final incerto, Conti segurou a vantagem das águias.

Numa final decidida à melhor de cinco jogos, o segundo “round” está agendado para o João Rocha, na quarta-feira (20h30).

Nesta época, o Benfica arrecadou a Elite Cup – frente ao Sporting – e persegue a conquista da Liga, o que não acontece desde 2023. Por sua vez, o Sporting não é campeão nacional desde 2021, mas nesta temporada já celebrou a conquista de Mundial de Clubes, Supertaça e Taça de Portugal.

O FC Porto é bicampeão em título, sendo o clube com mais conquistas na Liga (26), seguido por Benfica (24) e Sporting (nove).