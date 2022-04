O Benfica venceu a Oliveirense por 3-1 e vai disputar a final da Taça de Portugal de hóquei em patins com o FC Porto, que bateu o Óquei de Barcelos na outra meia-final.

No Mutiusos de Paredes, Lucas Ordoñez (2) e Carlos Nicolía marcaram os golos do Benfica, enquanto Lucas Martinez foi o autor do único golo da Oliveirense.

A final da Taça de Portugal de hóquei em patins está agendada para as 17 horas deste sábado, novamente em Paredes.