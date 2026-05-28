Hóquei: Benfica bate OC Barcelos e adianta-se nas meias-finais
Formação encarnada sofreu, mas acabou por vencer por 3-2
O Benfica venceu, esta quinta-feira, o OC Barcelos por 3-2 e adianta-se na meia-final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins.
A formação encarnada entrou a vencer, com golo de Pau Bargalló, aos seis minutos, impondo rapidamente o seu estilo de jogo. A jogar em casa, as águias aproveitaram o embalo e ampliaram a vantagem, através de Viti, que fez o 2-0 aos 15 minutos.
No segundo tempo, a formação de Barcelos respondeu, colocando, inclusive, muitas dificuldades à formação da casa. Carlos Ramos, com a pontaria afinada, precisou apenas de seis minutos para restabelecer a igualdade no marcador. Golos aos 29 minutos e aos 35 minutos gelaram o pavilhão encarnado e colocaram os homens de Eduard Castro em sentido.
No entanto, no mesmo minuto que o OC Barcelos chegou ao empate, Gustavo Pinto encontrou Nil Rocha que não desperdiçou a oportunidade de garantir o triunfo para o Benfica.
Com esta vitória, o Benfica adianta-se na eliminatória. O segundo encontro, recorde-se, está marcado para domingo.