Há 21 min
Hóquei: FC Porto e Benfica goleiam no arranque dos playoffs da Liga
Sporting e Óquei de Barcelos também venceram e ficaram a um triunfo das meias-finais
SS
Na tarde deste sábado, o FC Porto inaugurou os “quartos” dos playoffs da Liga com uma goleada na receção à Oliveirense (7-1). Horas mais tarde, o Benfica goleou a Sanjoanense em Lisboa (10-1). Também neste sábado, o Sporting recebeu e venceu o Valongo (6-4), enquanto o Óquei de Barcelos levou a melhor em casa sobre o Braga (7-4).
Numa fase decidida à melhor de três jogos, o Benfica visita a Sanjoanense na quarta-feira (20h30), enquanto o FC Porto joga em Oliveira de Azeméis às 21 horas e o Sporting em Valongo às 21h30.
Por último, na quinta-feira (21h), o Barcelos visita o Braga.
