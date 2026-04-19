O FC Porto venceu o CD Póvoa por 13-2, em jogo a contar para a 24.ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins.

Os comandados de Paulo Freitas entraram a todo o gás no encontro e, ao intervalo, venciam por 7-2. No segundo tempo, os azuis e brancos continuaram com o volume ofensivo evidenciado na primeira parte. O CD Póvoa não dava sinais de resposta e perdeu por 13-3.

Com este resultado, o FC Porto ocupa o segundo lugar, com 57 pontos, mais três do que o Sporting, que nesta segunda-feira recebe o líder Benfica. Já o CD Póvoa é último classificado, com dez pontos.

Noutros resultados, o Óquei Clube de Barcelos venceu o CH Carvalhos por 14-2.

Numa primeira parte com, comparativamente ao segundo tempo, apenas cinco golos (4-1), o Óquei Clube de Barcelos entrou melhor depois do descanso e o CH Carvalhos não se mostrou capaz de suster a avalanche ofensiva, sofrendo uma derrota pesada por 14-2.

Com este resultado, a formação de Barcelos ocupa o quarto lugar, com 53 pontos. O CH Carvalhos, por sua vez, é 13.º classificado, com dez pontos.