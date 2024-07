Bernardo Mendes renovou com o Benfica, partindo para a terceira época de águia ao peito. Determinante nas últimas semanas da Liga, o guardião, de 25 anos, aproveitou a ausência de Pedro Henriques para ser decisivo ante a Oliveirense e brilhar em alguns momentos frente ao FC Porto.

«Sinto-me muito feliz, porque tenho mais uma oportunidade para demonstrar o meu valor. Espero que as próximas épocas corram muito bem e que eu ajude a equipa a ganhar mais títulos», disse, aos meios do clube, que não especificou a duração do novo vínculo.

Formado no Valongo, o jogador natural de Paredes continuará a par do experiente Pedro Henriques, de 33 anos, entre os protagonistas da baliza do Benfica.

Numa fase de renovação, sobretudo pela saída do treinador Nuno Resende e dos argentinos Nicolía e Pablo Álvarez, o Benfica continua a desvendar os pilares da nova temporada. Do Barcelona chegarão, pelo menos, João Rodrigues e Pau Bargalló.