A Juventude Pacense foi a única equipa portuguesa a avançar para as meias-finais da Taça WSE. Em casa, neste sábado e frente aos catalães do Caldes, o triunfo por 8-4 foi suficiente para operar a reviravolta no agregado (13-10). Ainda que os forasteiros tenham recuperado de três desvantagens, o emblema de Paços de Ferreira selou o triunfo na segunda parte, disparando de 5-4 para 8-4.

Além dos golos de Diogo Abreu e Pedro Rocha, a Juventude Pacense beneficiou do “bis” de Filipe Flórido, Joca Guimarães e de José Cancela.

Pior sorte teve o Riba D’Ave, que perdeu na visita aos italianos do Monza (5-3), consentindo a reviravolta no agregado (8-7). O emblema português nunca esteve em vantagem neste segundo “round”.

De resto, a Sanjoanense deslocou-se à Catalunha e empatou a três golos no reduto do Lleida, não evitando a eliminação (7-5). Por sua vez, o Hóquei de Braga recebeu os catalães do Calafell, esteve por duas vezes em vantagem, mas sofreu o empate (2-2), caindo nesta fase (agregado de 3-2).

Assim, a Juventude Pacense é acompanhada pelos italianos do Monza e pelos catalães do Lleida e do Calafell nas meias-finais da Taça WSE. A final-four vai ser disputada a 18 e 19 de abril, e a Juventude Pacense aguarda por adversário.

A Taça WSE é dominada por equipas espanholas desde 2018. Antes, Óquei de Barcelos (2017 e 2016) e Sporting (2015) protagonizaram as conquistas lusas mais recentes.