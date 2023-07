Leonardo Pais, guarda-redes de hóquei em patins de 32 anos, está de regresso ao FC Porto, clube onde fez toda a sua formação, tendo depois passado por Juventude de Viana, AD Valongo, HC Braga e Montebello (Itália)

Filho de Franklim Pais, também ele antigo hoquista, Leonardo mostra-se satisfeito por regressar a um clube que considera a sua casa, ele que sempre se assumiu como portista.

«É super especial estar de volta ao clube que considero ser a minha casa. É o clube do meu coração, da minha cidade e estou muito feliz por poder voltar a vestir as cores do FC Porto. Continuo a ser portista. Sempre continuei a ser portista, mas enquanto pessoa e jogador claro que evoluí e sinto-me totalmente preparado para o desafio que aí vem», disse, em declarações ao site do clube.