O Óquei de Barcelos selou o apuramento para a final da Liga no Jogo 4 das meias-finais dos play-offs da Liga (6-4).

Na noite deste sábado – numa “Catedral” lotada – o Benfica até entrou melhor (2-0), mas os anfitriões – campeões europeus em título – voltaram a provar de que fibra são feitos.

Assim, a série foi selada em 3-1.

Recorde o desenrolar desta partida.

Depois de João Rodrigues e Roberto Di Benedetto adiantarem as águias, com golos aos 1 e 7 minutos, respetivamente, o empate foi restabelecido por Manrubia (7m) e Miguel Rocha, no oitavo minuto da segunda parte.

De parada e resposta – entre cartões azuis e bolas paradas travadas pelos guardiões – a reviravolta foi consumada por Luís Querido, de penálti. Segundos volvidos, Roberto Di Benedetto bisou (3-3).

A quatro minutos do fim, Nil Roca operou a reviravolta das águias, mas Miguel Rocha bisou (4-4). A dois minutos da buzina, de livre direto, Luís Querido soltou a festa na “Catedral”. E, já com a baliza contrária deserta, Miguel Rocha aplicou o hat-trick, no derradeiro minuto.

Assim, os campeões europeus perseguem o troféu que escapa desde 2001. Por sua vez, o Benfica vê o título fugir desde 2023.

Na outra meia-final da Liga, o Sporting recebe o FC Porto na tarde de terça-feira (15h), para decidir quem triunfa na “negra”.