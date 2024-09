Portugal perdeu, na tarde deste domingo, na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de hóquei em patins. Em Novara, ante a anfitriã Itália, a Seleção Nacional foi derrotada por 3-2. Pela primeira vez desde 2007, as «Quinas» ficam fora do pódio.

Após a eliminação diante de Espanha, nos penáltis, Paulo Freitas apostou em Ângelo Girão, Zé Miranda, Xavi Cardoso, Gonçalo Alves e Gonçalo Pinto.

O arranque do jogo ficou marcado por uma homenagem a Ângelo Girão, que hoje representou Portugal pela última vez, sob uma ovação de pé do público, que também se despediu do guardião Riccardo Gnata.

Aos 35 anos, Girão representou a Seleção Nacional nos Mundiais de 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 e 2024, além dos Europeus de 2014, 2016, 2018 e 2021. Por isso, conta com uma conquista de cada troféu.

No que diz respeito ao encontro desta tarde – e já com o jovem guardião Xano Edo em ação – a «Squadra Azzurra» chegou à vantagem aos 16 minutos, por Alessandro Faccin.

Apesar da resposta de Portugal, o guarda-redes Zampoli brilhou, travando, inclusive, um livre direto de Hélder Nunes.

Aos 20 minutos, os comandados de Paulo Freitas alcançaram o empate, no segundo livre direto de que beneficiaram, tendo desta feita Gonçalo Alves batido Zampoli.

Ainda assim, em contracorrente, os anfitriões aplicaram o 2-1, por Davide Gavioli.

Já na etapa complementar, ao sexto minuto, a Seleção Nacional repôs a igualdade, de novo por Gonçalo Alves. Foi o sétimo golo do astro luso, que igualou o registo de João Rodrigues.

De parada e resposta, numa fase plena de intensidade, Davide Gavioli, aos 37 minutos, bisou (3-2).

A cinco minutos do final, e imediatamente depois de o «ferro» ter evitado o quarto golo de Itália, Gonçalo Alves teve excelente ocasião de chegar ao «hat-trick», mas, na conversão de uma grande penalidade, permitiu nova defesa de Zampoli.

A três minutos da buzina, Zé Miranda atirou à barra.

A final do Mundial será protagonizada pela campeã da Europa, Espanha, e a campeã do Mundo, Argentina. Duelo agendado para as 17h deste domingo. «Nuestros hermanos» procuram ampliar o máximo de títulos mundiais (17).