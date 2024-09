Portugal goleou a Colômbia na segunda jornada da fase de grupos do Mundial de sub-19, por 0-20. Em Novarra, em Itália, os pupilos de Vasco Vaz impuseram-se e vincaram a candidatura ao título.

Na tarde desta segunda-feira, Tomás Santos – vinculado ao FC Porto – assinou sete golos, enquanto Viti – do Benfica – acumulou quatro. Por sua vez, Guilherme Caetano (Sporting) e Guilherme Azevedo (Oliveirense) arrecadaram o hat-trick. Por fim, Diogo Lemos (Oliveirense), Martim Costa (Benfica) e Rodrigo Preciso (Benfica) também se juntaram à lista de marcadores.

Ao intervalo, o marcador já anotava 0-9. Por isso, na perspetiva do selecionador nacional, este foi «um jogo sem história».

«Ganhámos três pontos. A equipa produziu outro tipo de hóquei, mas também o adversário foi diferente», referiu, em menção ao triunfo sobre França (3-2), no domingo.

Quanto à última jornada, diante da anfitriã Itália, Vasco Vaz lançou um desafio ao seu grupo.

«Teremos a prova da verdade, com um jogo mais competitivo, onde se decide o vencedor do grupo. Se já somámos os seis pontos, é importante somar mais três para vencermos o grupo, que é o nosso objetivo», atirou o selecionador nacional, de 64 anos.

Portugal está na liderança do Grupo B, com seis pontos, mais três face à Itália. Em todo o caso, os anfitriões medirão forças com a França na noite desta segunda-feira (20h). A seleção gaulesa e a Colômbia permanecem sem pontos.

No Grupo A, Espanha e Argentina acumulam uma vitória e disputarão a segunda jornada na tarde desta segunda-feira. O quarteto fica completo com Chile e Suíça.

Ora, a Seleção Nacional encerrará a fase de grupos na tarde desta terça-feira (20h). O líder de cada grupo cruzará destinos com os segundos classificados.

Portugal é, a par de Espanha, recordista de títulos (4: 2003, 2013, 2015 e 2017). Ainda assim, tal aconteceu quando a competição se disputava no formato de sub-20. As «Quinas» ficaram de fora da final nas duas últimas edições, conquistadas por Espanha e Argentina, respetivamente.

O Mundial de sub-19 decorrerá até ao próximo sábado.