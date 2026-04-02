Portugal goleou a Suíça no arranque do Grupo B da Taça das Nações (6-1). Na tarde desta quarta-feira, em Montreux (Suíça), Reinaldo Ventura apostou em Xano Edo, Zé Miranda, Hélder Nunes, Gonçalo Alves e João Rodrigues de início, enquanto Pedro Henriques, Carlos Ramos, Rafael Bessa, Viti e Gonçalo Pinto também foram a jogo.

Numa partida dominada por Portugal, Zé Miranda e Viti edificaram a vantagem, faturando aos 8 e 14 minutos, respetivamente. Ainda que Dysli tenha reduzido aos 17m, Hélder Nunes fez o 3-1 aos 24 minutos.

Na etapa complementar, Gonçalo Alves capitalizou um penálti aos 38m, algo que Viti não conseguiu aos 41. A fechar, Zé Miranda fez dois golos no derradeiro minuto.

Assim, Portugal partilha a liderança do Grupo B com a Espanha, que nesta quarta-feira venceu a França (4-1). Na quinta-feira (20h30), Portugal mede forças com os franceses, enquanto espanhóis e suíços jogam às 16 horas.

No Grupo A, a Argentina goleou a seleção de Montreux (7-1), enquanto a Itália levou a melhor sobre Angola (4-3).

A Argentina é a detentora da Taça das Nações, prova que conquistou pela quarta vez em 2024. Por sua vez, Portugal fez a festa em 2019, quando alcançou a 21.ª conquista.