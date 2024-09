Portugal triunfou, na tarde desta quarta-feira, sobre a campeã do Mundo, a Argentina (3-2). Em Novara (Itália), na última jornada do Grupo A, a Seleção Nacional selou a «pole» para os quartos de final.

Após os triunfos sobre Colômbia (5-0) e França (5-0), o selecionador Hélder Antunes apostou no quinteto Cláudia Vicente, Sofia Moncóvio, Leonor Coelho, Ana Catarina Ferreira e Raquel Santos.

Numa primeira parte equilibrada, o marcador apenas mudou aos 11 e 18m, sempre por Joana Teixeira, avançada da Sanjoanense.

Na etapa complementar, aos 32m, Raquel Santos ampliou a vantagem, capitalizando um livre direto. Ao assinar o quarto golo no torneio, a atleta do Benfica reforçou o pelotão das melhores marcadoras.

Até final, a Seleção Nacional não se livrou de alguns sustos. Ainda que Cláudia Vicente tenha defendido um penálti, a Argentina reduziu, em dose dupla, por Ana Lucia Maldonado. Como tal, os derradeiros cinco minutos foram de aperto.

Três triunfos em três jogos elevam Portugal ao primeiro lugar do Grupo A, com nove pontos.

Uma vez que as oito seleções estarão presentes nos quartos de final, as «Quinas» jogarão ante a 4.ª classificada do Grupo B: Espanha, Chile ou Inglaterra. Encontro agendado para a tarde desta quinta-feira (13h30).

Numa prova organizada desde 1992, a Seleção Nacional nunca conquistou este troféu, numa lista encabeçada por Espanha (7) e Argentina (6).

O Mundial em Novara decorrerá até à noite deste sábado (21h).