Portugal triunfou esta sexta-feira sobre Espanha, por 4-2, na derradeira jornada do Grupo B da fase de grupos do Torneio de Montreux. Este triunfo carimba a passagem para as meias-finais da prova. Depois da goleada sobre a Suíça e do desaire ante França, Paulo Freitas apostou em Ângelo Girão, João Rodrigues, Gonçalo Alves, Xavi Cardoso e Hélder Nunes.

Ainda a recuperar do amargo do dia anterior – no qual Portugal foi «domado» por Carlo Di Benedetto – «nuestros hermanos» aproveitaram a apreensão das «Quinas» e abriram a contagem, ao fim de três minutos, por Sergi Aragonés.

A resposta nacional demorou dez minutos a surgir, mas confirmou-se. Pelo stick de Gonçalo Alves – quem mais?! – Portugal repôs a igualdade. Atordoda, a então líder do grupo acusou o momento, e Marti Lozano foi o espelho de tal. O cartão azul visto pelo espanhol abriu caminho para Gonçalo Alves bisar, após conversão de livre direto.

Em cima do intervalo, a dois minutos da buzina, Hélder Nunes ampliou a vantagem (3-1). Parecia se repetir o filme do dia anterior – e Paulo Freitas terá lidado com uma noite complicada – pelo que não havia por onde vacilar, nem adormecer.

Sofrer, vencer e sorrir

No reatar da partida, pontos de interesse, apenas no derradeiro quarto de hora. Quando o marcador anotava 16 minutos por jogar, Gonçalo Alves não capitalizou a décima falta dos espanhóis.

Pouco depois, a nove minutos do fim, David Torres reduziu (3-2). Definitivamente, parecia se repetir o filme da partida com França. Até porque, um minuto depois, a seleção nacional atingiu a décima falta. Todavia – alívio – Lozano errou o bis.

Entre parada e respostas, num duelo sempre digno de final, Portugal não visava apenas o apuramento em primeiro lugar. Na verdade, os comandados de Paulo Freitas tinham em vista, em simultâneo, a eliminação de Espanha.

Assim, Girão agigantou-se inúmeras vezes e, quando «nuestros hermanos» já atacavam com cinco elementos, Xavi Cardoso sentenciou a partida, a 31 segundos do fim (4-2).

«Acordamos todos os dias motivados, vínhamos de um resultado que não queríamos e que foi penalizador. Hoje, era mata-mata. O caráter dos jogadores foi fundamental. Uma primeira parte em que fomos superiores e, na segunda, a Espanha colocou algumas dificuldades e quase empatou. Mas, estou muito orgulhoso. São jogadores de enorme qualidade», disse Paulo Freitas.

Assim, Portugal termina o Grupo B no primeiro lugar, com seis pontos, em igualdade com Espanha e França. Para o desempate, os regulamentos apontam ao saldo de golos nos confrontos diretos. Assim, Portugal termina esta fase com +1 (4-2 e 1-2), França com 0 (1-2 e 6-5) e Espanha com -1 (2-1 e 2-4).

A seleção nacional vai defrontar, na noite deste sábado, a Itália, que terminou no segundo lugar do Grupo A. Encontro marcado para as 20h30.

Por sua vez, a França mede forças com a Argentina (18h). A final está agendada para as 20h30 deste domingo.

Na ronda de qualificação para os restantes lugares, Espanha defronta Mountreux, e Angola joga ante Suíça.