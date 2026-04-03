Portugal segue imparável no Grupo B da Taça das Nações e, nesta quinta-feira, venceu a França (2-0) na segunda jornada. Em Montreux, depois da goleada à Suíça (6-1), Reinaldo Ventura apostou em Xano Edo, Carlos Ramos, Zé Miranda, Gonçalo Alves e João Rodrigues de início, enquanto Pedro Henriques, Hélder Nunes, Rafael Bessa, Viti e Gonçalo Pinto também foram a jogo.

Na seleção francesa, Roberto Di Benedetto (Benfica), Bruno Di Benedetto (Oliveirense), Carlo Di Benedetto (FC Porto) e Rémi Herman (Sp. Tomar) foram titulares.

O nulo foi desbloqueado pelo capitão Hélder Nunes ao oitavo minuto. Pouco depois, ao minuto 11, Xano Edo travou um penálti cobrado por Bruno Di Benedetto. Na etapa complementar, Gonçalo Alves aplicou o 2-0 aos 41 minutos.

Assim, Portugal partilha a liderança do Grupo B com a Espanha, que goleou a Suíça (10-0). Na sexta-feira (20h) há duelo ibérico. Antes, às 16 horas, França e Suíça, já afastadas das meias-finais, disputam a terceira e última jornada.

No Grupo A, a Argentina venceu Angola (2-1), seguindo na liderança em igualdade com a Itália, que goleou a seleção de Montreux (6-1).

A Argentina é a detentora da Taça das Nações, prova que conquistou pela quarta vez em 2024. Por sua vez, Portugal fez a festa em 2019, quando alcançou a 21.ª conquista.