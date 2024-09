No encerramento do Grupo B do Mundial de sub-19, Portugal selou a liderança diante da anfitriã Itália (5-1). Em Novarra, na noite desta terça-feira, os pupilos de Vasco Vaz impuseram nova goleada, depois daquela aplicada à Colômbia (0-20).

O marcador foi inaugurado por Diogo Lemos, no segundo minuto do encontro. O jovem da Oliveirense, de 17 anos, deu o mote e Viti, 10 minutos volvidos, duplicou a vantagem. Foi o sexto golo do avançado do Benfica, de 18 anos, neste Mundial.

No caminho para o intervalo, Francesco Carrieri reduziu, aos 18m, mas Rodrigo Preciso foi clínico na resposta, aos 19m. Assim, o defesa do Benfica, de 17 anos, conservou a vantagem lusa para a pausa (3-1).

No segundo tempo, Diogo Lemos bisou, aos 28m, e Mike (Murches) confirmou a goleada, aos 42m.

Assim, Portugal termina no topo do Grupo B, com nove pontos, mais três face à Itália. A França foi terceira (3 pontos) e a Colômbia quarta (0).

O Grupo A foi vencido pela Espanha (9 pontos), que superou Argentina (6), Chile (3) e Suíça (0).

Por isso, a Seleção Nacional jogará ante a Suíça nos quartos de final, às 20h de quinta-feira. O vencedor desta eliminatória cruzará com França ou Argentina, campeã em título.

Na outra metade da prova, a Espanha jogará com a Colômbia, enquanto a Itália medirá forças com o Chile.

Portugal é, a par de Espanha, recordista de títulos (4: 2003, 2013, 2015 e 2017). Ainda assim, tal aconteceu quando a competição se disputava no formato de sub-20. As «Quinas» ficaram fora da final nas duas últimas edições, conquistadas por Espanha e Argentina, respetivamente.

O Mundial de sub-19 decorrerá até ao próximo sábado.