Já apurado para as meias-finais do Europeu de sub-19 de hóquei em patins, Portugal fechou nesta quarta-feira em Viareggio a primeira fase com uma vitória por 7-4 sobre a Itália.

O Grupo A da competição, que reúne as quatro seleções mais fortes, vê o vencedor avançar diretamente para as «meias», com os posicionados entre o segundo e o quarto lugares a cruzarem, nos quartos de final, com as três seleções do Grupo B, as mais fracas, na edição anterior.

Portugal conseguiu assim um dia de descanso e só regressa ao PalaBarsacchi de Viareggio na sexta-feira. Antes, na quinta-feira, jogarão Suíça-Itália, Alemanha-França e Espanha-Inglaterra.

Quanto ao jogo diante da seleção anfitriã, Portugal foi para o intervalo a vencer por 4-2. Tomás Santos e Diogo Duarte, com dois golos cada, e Martim Lopes, Simão Silva e Rodrigo Preciso, com um, fizeram os golos de Portugal. Para a Itália marcaram Giovanni Monticelli, que bisou, e ainda de Francesco Crocco e Adriano Maggi.