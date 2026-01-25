A primeira mão dos “quartos” da Taça WSE revelou sortes diferentes para os emblemas portugueses em prova. Neste sábado, o Riba D’Ave venceu na receção aos italianos do Monza, por 4-3 (3-1 e 1-2). A segunda mão, em Itália, está agendada para as 20 horas de 7 de fevereiro.

Também em solo nacional, a Sanjoanense perdeu para os espanhóis do Lleida, num duelo que apenas contou com golos na etapa complementar (4-2). Os anfitriões estiveram em vantagem (1-0 e 2-1), mas sofreram quatro golos nos últimos dez minutos. O duelo decisivo está agendado para as 19h30 de 7 de fevereiro.

Em Espanha, o Hóquei de Braga perdeu por 1-0 no reduto do Calafell, com o nulo a ser desfeito por um penálti convertido aos 40 minutos. O segundo “round”, em Braga, vai ser disputado às 18 horas de 7 de fevereiro.

Por último, o Juventude Pacense perdeu por 6-5 – 3-1 e 3-4 – na visita aos catalães do Caldes. A segunda mão está agendada para as 17h30 de 7 de fevereiro.

A Taça WSE é dominada por equipas espanholas desde 2018. Antes, Óquei de Barcelos (2017 e 2016) e Sporting (2015) protagonizaram as conquistas lusas mais recentes.