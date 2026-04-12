Hoquei Em Patins
Há 25 min
Hóquei: Sanjoanense vence Voltregà e conquista a Taça WSE
Emblema de São João da Madeira triunfou em casa e conquistou a segunda edição da prova
SS
Emblema de São João da Madeira triunfou em casa e conquistou a segunda edição da prova
SS
A Sanjoanense sucedeu à Escola Livre de Azeméis e conquistou, neste domingo, a segunda edição da Taça WSE. Em São João da Madeira, as anfitriãs golearam as espanholas do Voltregà por 5-1, sustentando-se no talento da Sofía Reyes, que há um ano protagonizou a conquista da Escola Livre. Além da chilena, também Martina Sad e Catarina Costa marcaram, enquanto Joana Teixeira bisou.
No caminho para a conquista inédita, a Sanjoanense eliminou Escola Livre, as francesas do Loire-Atlantique, as alemãs do Cronenberg e as espanholas do Voltregà.
No quarto lugar da segunda fase do campeonato, a 10 pontos do líder Benfica, a Sanjoanense vai medir forças com as águias nas meias-finais da Taça de Portugal, a 25 de abril.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS