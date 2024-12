O Sporting suou e sofreu para somar três pontos na visita ao Óquei de Barcelos (1-2), na noite desta quarta-feira, em encontro da 9.ª jornada da Liga.

Depois de uma primeira parte sem golos, mas repleta em faltas (3-7), o marcador foi inaugurado por Toni Pérez, aos 26m, a favor do Sporting.

De falta em falta, os leões atingiram a décima, mas Miguel Rocha desperdiçou dois livres diretos. Em todo o caso, a sete minutos da buzina, Miguel Vieira aplicou o empate.

Num final de muitos nervos, Romero repôs a vantagem verde e branca, a 51 segundos do fim.

Pouco depois, a sete segundos do término do encontro, Ângelo Girão viu dois cartões azuis, mas Luís Querido desperdiçou um penálti.

Desta forma, o Sporting igualou o FC Porto (1.º) e o Benfica (3.º) na liderança do campeonato, com 21 pontos. Os comandados de Edu Bosch guardam uma partida em atraso, referente à 2.ª jornada, no reduto do Benfica (22 janeiro, 20h).

Por sua vez, o Óquei de Barcelos permanece no 4.º posto, com 18 pontos.

Benfica também vence no Minho

Em Braga, o Benfica venceu por 6-8, num encontro de parada e resposta. Depois de Pau Bargalló (2m) e João Rodrigues (3m) inaugurarem o marcador a favor das águias, Diogo Seixas reduziu, ao quarto minuto.

Depois de um interregno brevíssimo, João Rodrigues e Zé Miranda ampliaram a vantagem do Benfica, aos 12 e 13m. Ainda assim, Pedro Mendes manteve o resultado em aberto, graças ao 2-4 aplicado aos 16m.

Até ao intervalo, Gonçalo Pinto (18m) e Jorge Silva (20m) marcaram para o Benfica. Do outro lado, Jorge Silva (20m) e António Trabulo (23m) responderam. Por isso, aquando da pausa, o resultado era de 4-6.

Na etapa complementar, depois de Trabulo bisar (26m), João Rodrigues e Gonçalo Pinto, aos 32 e 43m, voltaram a ampliar a vantagem dos forasteiros.

Por fim, aos 48m, Diogo Seixas encerrou a contagem em 6-8.

Como referido, o Benfica está igualado com Sporting e FC Porto no topo da tabela, com 21 pontos, ainda que os dragões apenas joguem na noite desta quinta-feira (20h30), no reduto da Sanjoanense (7.ª).

Quanto ao Hóquei de Braga, é 6.º classificado, com 11 pontos.

A 9.ª jornada da Liga termina na tarde de sábado, aquando do Oliveirense-Juv. Pacense (18h).

O campeonato regressa a 4 de janeiro, quando o FC Porto visita o Valongo (10.º), o Benfica recebe o Sp. Tomar (9.º) e o Sporting mede forças com a Oliveirense (8.ª).

Outros resultados.

Murches 6-5 Juv. Viana

Sp. Tomar 4-7 Candelária

Riba D’Ave 5-2 Valongo