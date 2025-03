Este sábado, o Sporting foi eliminado da Taça WSE após perder nas grandes penalidades diante do Igualada, que carimbou o apuramento para a Final Four da competição.

Depois de vencer a primeira mão por 3-2, em Lisboa, os leões sofreram o mesmo resultado no tempo regulamentar da segunda mão, levando o duelo para prolongamento e, posteriormente, para os penáltis, onde os catalães foram mais eficazes.

O Sporting não conseguiu repetir o sucesso de 2015, quando venceu o Reus desta forma, e acabou derrotado por 2-1 na sequência de grandes penalidades.

Com este triunfo, o Igualada, atual detentor do troféu, avança para as meias-finais, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Lleida e La Vendéenne.

A Final Four da WSE Cup, inicialmente marcada para 12 e 13 de abril, deverá ser antecipada para 29 e 30 de março devido ao Campeonato da Europa de Sub-23