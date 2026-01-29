Hóquei: Sporting encerra a primeira volta da Liga no terceiro lugar
Leões seguem na perseguição a Óquei de Barcelos e Benfica
O Sporting venceu na visita a Valongo (4-2) e aproximou-se do líder Benfica, mantendo a diferença nos cinco pontos. Na noite de quarta-feira, em encontro da 13.ª jornada da fase regular do campeonato, os leões inauguraram o marcador por Danilo Rampulla, que faturou aos 24 e 25 minutos.
Na segunda parte, Pósito reduziu aos 26m, enquanto Rampulla aplicou o 3-1 aos 37m. De parada e resposta, Navarro fez o 4-1 aos 43m, enquanto Pedro Batista reduziu aos 46m.
Assim, os leões seguem no terceiro lugar com 32 pontos, a um do Óquei de Barcelos e a cinco pontos do Benfica. Segue-se a visita à Sanjoanense (10.ª), no sábado (18h).
Por sua vez, o Valongo é sétimo, com 15 pontos, apontando à receção à Oliveirense (8.ª), também no sábado (18h30).
#HóqueiSCP | ⏹️ Triunfo dos Leões no Campeonato Nacional 💪— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) January 28, 2026
🏑 Danilo Rampulla (3) e Facundo Navarro.
⚪ 2-4 🟢 // #ADVSCP pic.twitter.com/4dBNCTukHO
No término da primeira volta da fase regular da Liga, Benfica, Barcelos e Sporting são seguidos por FC Porto (28 pontos), Hóquei de Braga (25), Sp. Tomar (18), Valongo e Oliveirense, ambos com 15 pontos. Em zona intermédia estão Riba D’Ave (14 pontos), Sanjoanense (13) e Turquel (12). Por fim, em lugares de descida seguem Juv. Pacense (11 pontos), Carvalhos (quatro) e Desp. Póvoa (um).
Outros resultados
Desp. Póvoa 0-6 Juv. Pacense;
Sanjoanense 3-3 Sp. Tomar;
H. Braga 7-2 Riba D’Ave.