A fechar a jornada 23 da fase regular da Liga, o Sporting venceu na receção ao Sp. Tomar (3-1), retomando a vice-liderança da Liga. Neste domingo, os leões inauguraram o marcador aos 13 minutos, por Danilo Rampulla.

Ainda que João Pedro tenha restabelecido o empate aos 23 minutos, Rampulla fez o 2-1 aos 33m. Por último, Nolito Romero sentenciou a contenda aos 42 minutos.

Desta forma, o Sporting subiu ao segundo lugar, com 54 pontos, em igualdade com o FC Porto (3.º), a 11 pontos do Benfica, que já garantiu a liderança para os playoffs. Por sua vez, o Sp. Tomar é nono classificado, com 23 pontos.

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🏑 Danilo Rampulla (2) e Nolito Romero.

⚫️ 3-1 ⚪️ // #SCPSCT pic.twitter.com/J6bbeZ9Dn6 — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) April 12, 2026

Consulte a classificação quando restam disputar três jogos da fase regular. Os oito primeiros avançam para os playoffs, enquanto os três últimos são despromovidos.

1.º - Benfica, 65 pontos

2.º - Sporting, 54 pontos

3.º - FC Porto, 54 pontos

4.º - Óquei de Barcelos, 50 pontos

5.º - Hóquei de Braga, 41 pontos

6.ª – Oliveirense, 34 pontos

7.º - Valongo, 33 pontos

8.ª – Juv. Pacense, 27 pontos

9.º - Sp. Tomar, 23 pontos

10.ª – Sanjoanense, 23 pontos

11.º - Turquel, 21 pontos

12.º - Riba D’Ave, 19 pontos

13.º - Carvalhos, 10 pontos

14.º - Desp. Póvoa, 10 pontos