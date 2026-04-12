A propósito da derrota na visita ao Desp. Póvoa na 23.ª jornada da fase regular da Liga (10-6), o Turquel recorreu às redes sociais para denunciar «graves acontecimentos».

«No intervalo, no túnel de acesso aos balneários, num momento e local deliberadamente escolhidos para evitar o olhar de árbitros e público, os nossos atletas foram alvo de agressões injustificáveis por parte de jogadores do CD Póvoa. As agressões visaram os atletas Ezequiel Funes e Francisco Briggs, que sofreram ferimentos com necessidade de assistência médica imediata.»

«Os juízes da partida registaram em relatório o cenário de sangue encontrado no túnel e o estado em que os dois atletas se encontravam, após os agressores se terem recolhido de imediato no seu balneário», lê-se em comunicado.

Face a esta descrição, o Turquel qualifica o episódio como «crime», pelo que vai recorrer para as autoridades e para a justiça com queixas-crime.

Consulte a classificação quando restam disputar três jogos da fase regular. Os oito primeiros avançam para os playoffs, enquanto os três últimos são despromovidos.

1.º - Benfica, 65 pontos

2.º - Sporting, 54 pontos

3.º - FC Porto, 54 pontos

4.º - Óquei de Barcelos, 50 pontos

5.º - Hóquei de Braga, 41 pontos

6.ª – Oliveirense, 34 pontos

7.º - Valongo, 33 pontos

8.ª – Juv. Pacense, 27 pontos

9.º - Sp. Tomar, 23 pontos

10.ª – Sanjoanense, 23 pontos

11.º - Turquel, 21 pontos

12.º - Riba D’Ave, 19 pontos

13.º - Carvalhos, 10 pontos

14.º - Desp. Póvoa, 10 pontos