O Valongo sagrou-se, este domingo, campeão europeu de sub-17 de hóquei em patins. Na Catalunha, mais concretamente em Blanes – província de Girona – o emblema valonguense triunfou sobre o Benfica, nos penáltis.

Depois de eliminarem os italianos do Viareggio e o Barcelona, o Valongo alcançou o topo da competição. Há um ano, perdeu a final para a Oliveirense.

Por sua vez, o Benfica eliminou os espanhóis do Tordera e a Oliveirense, que havia vencido o Sporting. Todavia, as águias foram incapazes de repetir as conquistas de 2018 e 2019.

Na vertente feminina, e num duelo espanhol, o Palau de Plegamans venceu o Manelleu.

As finalistas derrotadas haviam eliminado as portuguesas do Parede nas meias-finais. No outro encontro, a Académica de Coimbra foi derrotada pelo Palau de Plegamans.