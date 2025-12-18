O Benfica saiu vitorioso da batalha nos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, vencendo por 9-5 no encontro da 10.ª jornada da fase regular da Liga. Na noite desta quarta-feira, Zé Miranda inaugurou o marcador ao sétimo minuto a favor das águias, seguindo-se o golo de Diogo Rafael ao minuto 16. Depois de Rúben Sousa reduzir aos 21m, João Rodrigues aplicou o 3-1 de penálti, aos 22 minutos.

Antes do intervalo, Afonso Lima fez o 3-2 aos 25 minutos.

Na etapa complementar, João Rodrigues voltou a faturar aos 27 e 29 minutos. Ainda que Vasco Casanova e Rúben Sousa tenham reduzido aos 34 e 35 minutos, respetivamente, João Rodrigues aplicou o 6-4 aos 36 minutos.

Até final, entre cartões amarelos, azuis e vermelhos, Gonçalo Pinto (40m) ampliou a vantagem das águias e João Rodrigues atingiu a mão cheia e o 12.º golo no campeonato aos 44m. Nos derradeiros momentos, Afonso Lima reduziu (8-5), enquanto Viti aplicou o 9-5 aos 50m.

Assim, o Benfica segue apenas com vitórias na Liga, ou seja, com 30 pontos, cinco de vantagem sobre o Sporting. As águias recebem os leões a 4 de janeiro (15h). Por sua vez, o Carvalhos continua no 13.º e penúltimo lugar, com quatro pontos, a dois de zona segura.

Também nesta quarta-feira, o Sporting triunfou na visita ao Sp. Tomar (3-0), com golos de Nolito Romero (12m) e Danilo Rampulla (14 e 38m). Os leões seguem na vice-liderança, com 25 pontos, um de vantagem sobre o Óquei de Barcelos (3.º). Quanto ao Sp. Tomar, ocupa o 6.º lugar com 13 pontos.

No terceiro e último duelo desta noite, o Óquei de Barcelos triunfou na receção ao Hóquei de Braga (4.º), por 7-3. Segue-se a visita ao Carvalhos, a 4 de janeiro.

Na sexta-feira, o FC Porto (5.º) recebe a Sanjoanense (7.ª), às 20h30. Em caso de triunfo, os dragões igualam o Hóquei de Braga (4.º). A 10.ª jornada decorre até à noite de 22 de dezembro.