Hoquei Em Patins
Há 48 min
Taça de hóquei: Sporting e Benfica conhecem adversários para as «meias»
Óquei de Barcelos no caminho das águias, Desp. Póvoa defronta Sporting. Fase final agendada para Tomar
SS
Óquei de Barcelos no caminho das águias, Desp. Póvoa defronta Sporting. Fase final agendada para Tomar
SS
O Benfica vai defrontar o Óquei de Barcelos nas meias-finais da Taça de Portugal, enquanto o Sporting mede forças com o Desp. Póvoa – último classificado do campeonato. A “final-four” está agendada para Tomar, a 25 e 26 de abril. As águias entram em cena às 16h30 de 25 de abril, enquanto os leões disputam a meia-final a partir das 19h30.
A final está marcada para as 18 horas de 26 de abril.
O Sporting é o detentor da Taça de Portugal – com cinco conquistas – mas o FC Porto é o máximo detentor da prova (18). Por sua vez, o Benfica venceu a final por 15 ocasiões, mas não conquista o troféu desde 2015.
Quanto ao Óquei, o emblema de Barcelos fez a festa em 1992 e 1993.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS