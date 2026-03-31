O Benfica vai defrontar o Óquei de Barcelos nas meias-finais da Taça de Portugal, enquanto o Sporting mede forças com o Desp. Póvoa – último classificado do campeonato. A “final-four” está agendada para Tomar, a 25 e 26 de abril. As águias entram em cena às 16h30 de 25 de abril, enquanto os leões disputam a meia-final a partir das 19h30.

A final está marcada para as 18 horas de 26 de abril.

O Sporting é o detentor da Taça de Portugal – com cinco conquistas – mas o FC Porto é o máximo detentor da prova (18). Por sua vez, o Benfica venceu a final por 15 ocasiões, mas não conquista o troféu desde 2015.

Quanto ao Óquei, o emblema de Barcelos fez a festa em 1992 e 1993.