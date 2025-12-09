A equipa de hóquei em patins do FC Porto recebeu e bateu os franceses do Saint Omer por 6-3 e, desta forma, reforçou a primeira posição no Grupo A da Liga dos Campeões, com um registo cem por cento vitorioso.

Foi a terceira vitória consecutiva do FC Porto nesta fase de grupos, com a equipa comandada por Paulo Freitas a entrar forte e a marcar logo aos 18 segundos, com um golo de Carlo di Benedetto. O internacional francês acabou por bisar até ao intervalo, tal como Hélder Nunes, mas a equipa francesa também marcou dois golos.

O segundo tempo foi menos intenso, mas contou com os mesmos protagonistas, com Carlo di Bendetto e Hélder Nunes a completarem os respetivos hat-tricks, enquanto a equipa francesa marcou apenas mais um, por Santiago Lampasona.

Com esta terceira vitória consecutiva, o FC Porto reforça a posição de líder, agora com 9 pontos, mais cinco do que os italianos do Trissino e dos que os espanhóis do Barcelona, ambos ainda com menos um jogo.